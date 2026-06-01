Запрет экспорта из России авиационного керосина объяснили

AVIA.RU: Экспорт авиакеросина запретили, чтобы он не ушел на более дорогие рынки

Решение властей России запретить экспорт авиационного керосина было вполне ожидаемым на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров. Его процитировало «Радио КП».

Он заметил, что Россия обеспечила потребности внутреннего рынка в этом топливе, однако рост мировых цен чреват дополнительными рисками. Речь идет о том, что у поставщиков возникает соблазн направить керосин на внешние рынки, чтобы извлечь более значительную прибыль. Но государство стремится к тому, чтобы страна располагала достаточными запасами данного горючего. Поэтому, чтобы оно не ушло не более дорогие рынки, а в стране была ценовая стабильность, введен запрет на экспорт.

Ранее стало известно, что правительство России ввело временный запрет на вывоз авиационного керосина. Ограничительная мера вступила в силу 1 июня и будет действовать вплоть до конца ноября 2026 года.