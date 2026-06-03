РИА Новости: Ошибка в паспорте помогала мужчине скрываться от ТЦК

Этнический суданец Даниель Жарков, сбежавший с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), долгое время скрывался от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) благодаря ошибке в паспорте. Об этом он рассказал РИА Новости.

Мужчина сообщил, что он родился 03.03.1995 года, однако в его паспорте указана другая дата рождения — 03.02.1995 года.

«То есть поставили неправильную дату, так как у отца 02.03 — перепутали. Когда меня останавливали, я все время говорил 03.03. И что самое интересное — они когда в программе смотрели, меня показывают, но написано: документов не найдено», — поведал собеседник агентства.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против местного жителя, который попытался заступиться за мужчину, которого люди в камуфляжной форме насильно усадили в служебный автобус.