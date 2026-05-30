17:40, 30 мая 2026Бывший СССР

Сотрудники ТЦК распылили газ в заступившегося за другого мужчину прохожего

Лилиана Набиуллина (редактор)

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) применили слезоточивый газ против местного жителя, который попытался заступиться за прохожего. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

На кадрах видно, как несколько человек в камуфляжной форме силой скрутили мужчину и начали заталкивать его в служебный микроавтобус. Очевидец, снимавший происходящее на свой телефон, возмутился действиями военных. После этого к комментатору подошел один из сотрудников военкомата и распылил в его лицо баллончик с газом.

Инцидент произошел на фоне всеобщей мобилизации, которая непрерывно действует на Украине с февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК начали проводить рейды в общественном транспорте и проверять документы у пассажиров мужского пола. Во время одного из таких рейдов в Киеве представители военкомата остановили автобус, заблокировали двери, а затем вывели вместе с собой одного из мужчин.

