На опасную находку наткнулись российские дети во время игры в прятки

В Калмыкии дети, игравшие в прятки, нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В Калмыкии игравшие в прятки дети нашли снаряд времен Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде в местный культурный центр. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опасную находку четверо ребят наткнулись у сцены возле Дома культуры в поселке Яшкуль. Ребята засунули боеприпас в багажник велосипеда и поехали кататься, но прохожие подсказали сдать его в музей.

Директор Яшкульского центра культуры и досуга осмотрела снаряд и пришла к выводу, что он не опасен: спереди и сзади у него имелись отверстия. Тем не менее прибывшие полицейские изъяли боеприпас.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на стройке нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.