В Петербурге нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге на стройке нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.
Боеприпас обнаружили во время строительства жилого комплекса. Рядом с бомбой также находятся жилые дома. Прибывшие специалисты установили, что боеприпас является авиабомбой ФАБ-250.
По данным министерства, снаряд находился глубоко в фундаменте здания, однако его удалось безопасно извлечь, а затем уничтожить на специальном полигоне.
Ранее в Крыму взорвали 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Уничтожать ее пришлось на месте из-за невозможности транспортировки.