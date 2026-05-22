Россия
16:46, 22 мая 2026

В Петербурге нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Никита Абрамов

В Санкт-Петербурге на стройке нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

Боеприпас обнаружили во время строительства жилого комплекса. Рядом с бомбой также находятся жилые дома. Прибывшие специалисты установили, что боеприпас является авиабомбой ФАБ-250.

По данным министерства, снаряд находился глубоко в фундаменте здания, однако его удалось безопасно извлечь, а затем уничтожить на специальном полигоне.

Ранее в Крыму взорвали 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Уничтожать ее пришлось на месте из-за невозможности транспортировки.

