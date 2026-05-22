Любимый цвет помог россиянке выиграть в лотерею 10 миллионов рублей

Выигравшая в лотерею 10 миллионов рублей россиянка поедет отдыхать в Крым

Россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей — ей помог ее любимый синий цвет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Уточняется, что победительница выбрала лотерею, которая на сайте оформлена в синий цвет. В день розыгрыша она купила несколько билетов, последний из которых принес ей удачу.

Миллионерша рассказала, что год назад уволилась с работы на должности специалиста по охране труда в РЖД и решила стать маркетологом. На выигранные деньги она хочет поехать отдыхать в Крым и Таиланд, позаботиться о своем здоровье, пройти курсы по психологии и записаться на процедуры красоты.

