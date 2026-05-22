18:06, 22 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ заявили об успехах армии России на ключевом направлении в ДНР

Мучной: ВС России продвигаются на красноармейском направлении в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на красноармейском (украинское название — покровском) направлении, являющемся ключевым в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram.

Отмечается, что российские военные достигают успехов к северо-востоку от Василевки. Они наступают в районе балки.

«В целом обстановка на направлении остается крайне динамичной и тяжелой. В последнее время основное внимание все больше приковано именно к району Доброполья. Противник существенно усилил авиационный компонент», — написал Мучной.

Ранее в МИД раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.

