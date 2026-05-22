Мужчина поцеловал четырехлетнего туриста на глазах у матери в Европе

Постоялец отеля в Европе схватил четырехлетнего туриста и поцеловал на глазах у матери. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Это произошло 20 мая в бассейне гостиницы, расположенной в курортном городе Магалуф на острове Майорка, Испания. По сообщению очевидцев, 33-летний мужчина из Румынии подошел к британскому мальчику, затем обнял и поцеловал его в лицо. Испуганная мать потребовала отпустить ребенка, а другие свидетели обратились к сотруднику отеля, который вызвал полицию.

Румын был арестован на территории гостиничного заведения. Офицеры опросили пострадавшую семью и свидетелей. Подозреваемого обвинили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Его дело рассматривается в суде.

Ранее две несовершеннолетние девушки подверглись сексуальному нападению на пляже курортного города в Европе. На следующий день после инцидента задержали 30-летнего мужчину.