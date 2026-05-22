Пентагон опубликовал десятки новых видео с НЛО

Пентагон опубликовал 51 новое рассекреченное видео с НЛО

Министерство обороны США опубликовало новый блок секретных файлов об НЛО. Об этом сообщает CBS News.

64 новых рассекреченных файла появились на сайте Пентагона 22 мая. Среди них 51 видео, 7 аудиофайлов и 6 текстовых документов. В частности, военное ведомство выложило ролик, в котором истребитель F-16 ВВС США сбивает неопознанный объект над озером Гурон в штате Мичиган в 2023 году. Инцидент произошел вскоре после того, как в американском воздушном пространстве был сбит китайский аэростат. После происшествия с неопознанным объектом в Мичигане СМИ сообщали, что это был воздушный шар, запущенный группой любителей.

Многие из опубликованных видео были сняты пилотами американских ВВС и военными дронами в период с 2018 по 2023 год над Персидским заливом. В частности, Пентагон выложил видео, на котором несколько сферических объектов движутся над поверхностью океана рядом с американской подводной лодкой и время от времени опускаются под воду.

Среди текстовых документов выделяется свидетельство «старшего офицера разведки», который рассказал, что видел группу НЛО в 2025 году с борта вертолета. «Вдали мы заметили множество оранжевых шаров, которые клубились и разлетались во все стороны на фоне горной вершины. Зрелище продолжалось несколько минут, а затем постепенно исчезло», — сказано в показаниях разведчика. Далее, по его словам, два овальных оранжевых шара появились рядом с вертолетом.

При этом в Пентагоне отметили, что источники и даты съемки многих опубликованных видео точно неизвестны.

8 мая на сайте Пентагона был опубликован первый блок рассекреченных файлов об НЛО. В него вошло около 170 фотографий, видеороликов и свидетельств очевидцев.