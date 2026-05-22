Пентагон опубликовал десятки новых видео с НЛО

19:48, 22 мая 2026

Пентагон опубликовал 51 новое рассекреченное видео с НЛО
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Министерство обороны США опубликовало новый блок секретных файлов об НЛО. Об этом сообщает CBS News.

64 новых рассекреченных файла появились на сайте Пентагона 22 мая. Среди них 51 видео, 7 аудиофайлов и 6 текстовых документов. В частности, военное ведомство выложило ролик, в котором истребитель F-16 ВВС США сбивает неопознанный объект над озером Гурон в штате Мичиган в 2023 году. Инцидент произошел вскоре после того, как в американском воздушном пространстве был сбит китайский аэростат. После происшествия с неопознанным объектом в Мичигане СМИ сообщали, что это был воздушный шар, запущенный группой любителей.

Многие из опубликованных видео были сняты пилотами американских ВВС и военными дронами в период с 2018 по 2023 год над Персидским заливом. В частности, Пентагон выложил видео, на котором несколько сферических объектов движутся над поверхностью океана рядом с американской подводной лодкой и время от времени опускаются под воду.

Среди текстовых документов выделяется свидетельство «старшего офицера разведки», который рассказал, что видел группу НЛО в 2025 году с борта вертолета. «Вдали мы заметили множество оранжевых шаров, которые клубились и разлетались во все стороны на фоне горной вершины. Зрелище продолжалось несколько минут, а затем постепенно исчезло», — сказано в показаниях разведчика. Далее, по его словам, два овальных оранжевых шара появились рядом с вертолетом.

При этом в Пентагоне отметили, что источники и даты съемки многих опубликованных видео точно неизвестны.

8 мая на сайте Пентагона был опубликован первый блок рассекреченных файлов об НЛО. В него вошло около 170 фотографий, видеороликов и свидетельств очевидцев.

