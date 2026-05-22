Платье лопнуло на подружке невесты во время танца на свадьбе

Платье лопнуло на подружке невесты Джорджи Болл на свадьбе в Австралии

Подружка невесты Джорджи Болл оконфузилась из-за наряда во время свадьбы в Маджи, Австралия. Видео появилось в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) агентства By Your Side Socials, специализирующегося на профессиональной съемке мероприятий.

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем макси-платье. Когда во время танца Болл исполнила движение из брейк-данса «червяк», одежда лопнула на ней до ягодиц. Кроме того, с ее ног упали мюли на каблуках.

Ролик стал вирусным, набрав 43 миллиона просмотров. Героиня видео рассказала изданию news.com.au, что впоследствии ее наряд попытались скрепить булавками, однако это не помогло. «Я вернулась под аплодисменты и ликование, но как только села за стол, почувствовала, что булавки снова разошлись», — заявила подружка невесты.

В итоге мать невесты дала девушке шаль, которую та повязала вокруг талии.

Ранее в мае стилист Ольга Гринкевич пожаловалась на трендовые трусы, которые отвалились во время церемонии на ее собственной свадьбе.