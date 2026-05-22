Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 22 мая 2026Забота о себе

Врач назвал нормальную частоту дефекации

Врач Верма: Стул может быть несколько раз в день или несколько раз в неделю
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom  

Врач-гастроэнтеролог Аджай Верма рассказал, какая частота дефекации считается нормальной. Его слова цитирует The Guardian.

По словам специалиста, нормой можно назвать стул как несколько раз в день, так и несколько раз в неделю. Важно, чтобы режим был привычным для человека и не вызывал у него дискомфорта. Эксперт уточнил, что после посещения туалета не должно оставаться ощущения вздутия или неполного опорожнения кишечника.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Верма также напомнил о важности заботы о здоровье кишечника. «Как и любой механизм, организм может работать хуже, если продукты жизнедеятельности не выводятся должным образом», — объяснил врач. Он добавил, что поддерживать пищеварение помогают вода, физическая активность и регулярный режим питания.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков назвал норму пускания газов в день. По его словам, у здоровых людей этот процесс происходит до 15 раз в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Венгрия решила запретить некоторую продукцию из Украины

    Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

    Во Франции признали многомиллиардные потери из-за войны с Ираном

    Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

    Искавшая биолаборатории на Украине глава Нацразведки США объяснила свою отставку

    Еще один российский город получит звание «Населенный пункт воинской доблести»

    Европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

    Рубио сделал неожиданное заявление об Украине

    Названа причина отставки главы Нацразведки США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok