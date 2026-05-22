Врач назвал нормальную частоту дефекации

Врач Верма: Стул может быть несколько раз в день или несколько раз в неделю

Врач-гастроэнтеролог Аджай Верма рассказал, какая частота дефекации считается нормальной. Его слова цитирует The Guardian.

По словам специалиста, нормой можно назвать стул как несколько раз в день, так и несколько раз в неделю. Важно, чтобы режим был привычным для человека и не вызывал у него дискомфорта. Эксперт уточнил, что после посещения туалета не должно оставаться ощущения вздутия или неполного опорожнения кишечника.

Верма также напомнил о важности заботы о здоровье кишечника. «Как и любой механизм, организм может работать хуже, если продукты жизнедеятельности не выводятся должным образом», — объяснил врач. Он добавил, что поддерживать пищеварение помогают вода, физическая активность и регулярный режим питания.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков назвал норму пускания газов в день. По его словам, у здоровых людей этот процесс происходит до 15 раз в сутки.