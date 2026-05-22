21:51, 22 мая 2026Мир

Венгрия решила запретить некоторую продукцию с Украины

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Венгрии решили ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на своей официальной странице в социальной сети Х.

«Правительство Венгрии (...) запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — говорится в сообщении.

В начале 2026 года бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал европейских фермеров выступить против дешевых поставок зерна и прочих сельскохозяйственных товаров с Украины и стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Политик отмечал, что импорт из этих стран угрожает интересам фермеров Европейского союза.

Ранее в Киеве заявили о подготовке встречи украинского президента Владимира Зеленского с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

