Европейских фермеров призвали выступить против зерна из Украины

Орбан: Дешевый импорт из Украины и Южной Америки угрожает интересам фермеров ЕС

Дешевый импорт из Украины и стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) угрожает интересам фермеров Евросоюза (ЕС). Выступить против поставок зерна и прочих сельскохозяйственных товаров призвал европейских фермеров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что в Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевые поставки из-за пределов объединения отвечают интересам торговцев, а не местных фермеров, отметил он.

«Если местное сельское хозяйство не будет защищено, то суверенитет будет потерян. Настало время европейским фермерам объединиться», — написал Орбан.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, в объединении — Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. В него входят 250 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

В конце 2025 года фермеры Польши решили выйти на протест против сделки Евросоюза и МЕРКОСУР. Аграрии утверждают, что торговое соглашение представляет прямую угрозу для польского сельского хозяйства, продовольственной безопасности и будущего фермерских хозяйств Польши. Кроме того, они предупреждают о таких последствиях сделки, как неравные стандарты производства, крах семейных хозяйств, отсутствие реальной защиты европейских фермеров.