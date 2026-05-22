Жительница российского региона пострадала при атаке ВСУ

В Брянской области жительница Курской области получила ранения при атаке ВСУ

Россиянка получила ранение головы и бедра при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Севск Брянской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Она в тяжелом состоянии. Мы на связи с коллегами из Брянской области, вся необходимая помощь курянке оказана. Дай Бог, чтобы ей хватило сил справиться», — написал глава российского региона.

По словам Хинштейна, женщина работает таксистом и везла пассажирку, когда их машину подло атаковал украинский дрон. Пассажирка погибла на месте.

Ранее украинские войска ударили по железнодорожному вокзалу в городе Унеча Брянской области. По предварительным сведениям, в результате атаки пострадали двое мужчин — сотрудники РЖД.