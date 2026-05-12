ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в регионе России

18:59, 12 мая 2026

Богомаз: ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в Брянской области
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по железнодорожному вокзалу в городе Унеча Брянской области. Об этом сообщил глава региона России Александр Богомаз в Telegram.

«Целенаправленный удар нанесен по железнодорожному вокзалу», — заявил губернатор.

Предварительно, в результате атаки пострадали двое мужчин — сотрудники РЖД. Раненых доставили в больницу.

По данным Богомаза, ВСУ атаковали вокзал с помощью БПЛА типа «Дартс». На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В 2023 году ВСУ атаковали здание железнодорожного вокзала в Курске. Тогда пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 108 украинских дронов за сутки. Атаки совершались с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

