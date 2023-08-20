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04:06, 20 августа 2023Россия

Губернатор Курской области заявил об атаке здания вокзала с помощью беспилотника

Губернатор Старовойт: здание вокзала в Курске было атаковано с помощью БПЛА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что здание железнодорожного вокзала в Курсе было атаковано с помощью беспилотного летательного аппарата.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар», — заявил он.

Старовойт уточнил, что пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Он заверил, что на месте происшествия находятся все оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Курске был слышен громкий взрыв, после чего обломки дрона упали на здание вокзала. По словам очевидцев, они слышали «звук газонокосилки», а затем громкий хлопок в небе над городом.

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    Марина Совина
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