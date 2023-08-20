В Курске обломки дрона упали в районе вокзала

В небе над Курском был сбит беспилотник

В небе над Курском прогремел громкий взрыв. Предположительно, был спит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы сообщают нам, что слышали "звук газонокосилки", а затем громкий хлопок в небе над городом, после чего в районе местного вокзала стал виден дым. Официальной информации пока не поступало», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала сбит дрон, обломки которого упали на объект.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Министерство обороны России отметило, что пострадавших и разрушений нет. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА.