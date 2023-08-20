Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:47, 20 августа 2023Россия

В Курске обломки дрона упали в районе вокзала

В небе над Курском был сбит беспилотник
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Курском прогремел громкий взрыв. Предположительно, был спит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы сообщают нам, что слышали "звук газонокосилки", а затем громкий хлопок в небе над городом, после чего в районе местного вокзала стал виден дым. Официальной информации пока не поступало», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала сбит дрон, обломки которого упали на объект.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Министерство обороны России отметило, что пострадавших и разрушений нет. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Курске обломки дрона упали в районе вокзала

    Губернатор Курской области заявил об атаке здания вокзала с помощью беспилотника

    Раскрыт способ получения двухуровневой квартиры в Москве в СССР

    Опубликовано видео последствий взрыва в Курске

    В РАН объяснили отсутствие на снимках «Луны-25» следов американцев на Луне

    Зеленский заявил о прорыве в вопросе поставок Киеву шведских истребителей

    В Пентагоне предупредили о последствиях поставок вооружения Украине

    Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство

    В США назвали поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

    В России оценили выгоду от возможного перемирия с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости