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06:30, 16 августа 2023Россия

Над Калужской областью сбили три беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Калужской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет. В министерстве сообщили, что около 5:00 была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области».

Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА, добавили в ведомстве.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что киевские власти, запустив беспилотники по зданиям «Москва-Сити», уподобились международным террористам, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке. По ее словам, Украина определенно переняла методологию, использовавшуюся террористами.

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    Марина Совина
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