Над Калужской областью сбили три беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Калужской областью

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет. В министерстве сообщили, что около 5:00 была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области».

Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА, добавили в ведомстве.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что киевские власти, запустив беспилотники по зданиям «Москва-Сити», уподобились международным террористам, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке. По ее словам, Украина определенно переняла методологию, использовавшуюся террористами.