Над Калужской областью сбили три беспилотника
Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет. В министерстве сообщили, что около 5:00 была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области».
Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА, добавили в ведомстве.
Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что киевские власти, запустив беспилотники по зданиям «Москва-Сити», уподобились международным террористам, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке. По ее словам, Украина определенно переняла методологию, использовавшуюся террористами.