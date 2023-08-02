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12:11, 2 августа 2023Бывший СССР

Захарова заявила об уподоблении властей Украины международным террористам

Представитель МИД Захарова: атаковав «Москва-Сити», Киев уподобился террористам

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Киевские власти, запустив беспилотники по зданиям «Москва-Сити», уподобились международным террористам, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке, заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, указав, что сравнивать происшествия нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию их предшественников, международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты, в том числе такие же атаки, да, с другим масштабом поражения, но были в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года», — сказала она.

При этом сравнивать атаку на башни-близнецы и на небоскребы в Москве нельзя, отметила Захарова. Однако, по ее словам, Киев определенно перенял методологию, использовавшуюся террористами.

Ранее Захарова обвинила США в оправдании атак Украины на территорию России из-за отказа осуждать их. Она указала на отсутствие реакции на атаку беспилотников на Москву в ночь на 1 августа.

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