Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

Минобороны: Средства ПВО сбили 108 украинских дронов за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 108 украинских дронов за сутки. Число выпущенных по России беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последний день перемирия раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки совершались с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в министерстве, несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России отвечали на действия ВСУ зеркально.