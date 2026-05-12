13:20, 12 мая 2026Россия

Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

Елена Торубарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 108 украинских дронов за сутки. Число выпущенных по России беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последний день перемирия раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки совершались с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в министерстве, несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России отвечали на действия ВСУ зеркально.

