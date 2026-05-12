12:25, 12 мая 2026

В Минобороны России заявили о десятках тысяч нарушений ВСУ режима тишины

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятки тысяч раз нарушили объявленный с 8 по 11 мая режим тишины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, в период действия режима прекращения огня Киев 30 383 раза нарушил перемирие. Несмотря на договоренности, украинская сторона наносила удары с использованием беспилотников и обстреливала позиции российских войск из артиллерии.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России отвечали на действия ВСУ зеркально, ведя ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Также были поражены пункты управления и места запуска беспилотников.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» подвел итоги режима тишины. По его словам, Россия в этот период не предпринимала никаких военных операций, в отличие от Украины.

В ночь на вторник, 12 мая, завершилось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным к Дню Победы. Москва и Киев договорились о режиме прекращения огня через президента США Дональда Трампа.

