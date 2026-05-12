В России подвели итог перемирия с Украиной

Джабаров заявил, что РФ не предпринимала никаких военных операций в перемирие

Россия не предпринимала никаких военных операций в перемирие, в отличие от Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Итог объявленного режима тишины сенатор подвел в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы не предпринимали никаких военных операций. А Украина, по данным Минобороны, более 16 тысяч раз нарушила это перемирие. Может, они и не летели на парад в Москве, опасались мгновенного ответного удара, но на остальные территории с огромным удовольствием пытались нанести удар», — рассказал Джабаров.

Я думаю, что мы можем в любой момент нанести удар по Украине и по ее союзникам при необходимости, если они не поймут, что нельзя воевать с мирным населением Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы перемирие завершилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 00:00 в ночь на вторник, 12 мая. Москва и Киев договорились через президента США Дональда Трампа о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. При этом в России перемирие вступило в силу 8 мая в 00:00 мск.

В Минобороны сообщили, что РФ не наносила удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время режима тишины. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) соблюдали объявленное перемирие. На нарушения же со стороны ВСУ Российская армия реагировала зеркально, подчеркнули в Минобороны.

