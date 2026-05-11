В Минобороны России заявили о соблюдении перемирия

Минобороны: ВС РФ не наносили удары авиацией по позициям ВСУ во время перемирия

Россия не наносила удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявило Минобороны, сообщение ведомства передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) соблюдали объявленное перемирие. Уточнялось, что российская сторона не наносила удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по позициям украинской армии.

На нарушение же перемирия со стороны ВСУ Российская армия реагировала зеркально, подчеркнули в Минобороны. В частности, группировка войск «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в ответ на огневой налет. В результате украинская сторона потеряла более 320 военных.

Также подразделения группировки войск «Юг» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 70 военных, говорится в сообщении Минобороны.

Всего же, по информации ведомства, за время перемирия Киев нарушил его условия 23 802 раза.

Перемирие между Россией и Украиной начало действовать в ночь на 9 мая. При этом днем 9 мая Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжали обстрелы и атаки БПЛА.