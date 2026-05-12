Завершилось объявленное между Россией и Украиной перемирие

Завершилось объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным ко Дню Победы перемирие завершилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 0:00 в ночь на вторник, 12 мая.

Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии.

Ранее в Минобороны отчитались, что Россия не наносила удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия.

Перемирие между Россией и Украиной начало действовать в ночь на 9 мая. При этом днем 9 мая Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжали обстрелы и атаки БПЛА.