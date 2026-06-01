18:41, 1 июня 2026

В Госдуме допустили снижение ставок по ипотеке

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотечные ставки могут опуститься ниже 15 процентов после того, как ключевая ставка уменьшится до 11-10 процентов. Такую вероятность допустил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы ожидаем, что когда ключевая ставка снизится, как я уже сказал, к концу года до 10-11 процентов, ипотечные кредиты могут снизиться ниже 15 процентов, по крайней мере, не больше 15 процентов. Соответственно, люди будут охотнее брать ипотечные кредиты, и тогда она оживет», — спрогнозировал парламентарий.

Ранее Аксаков предрек, что на ближайшем заседании Центробанк России может опустить ключевую ставку до 13,5 процента.

