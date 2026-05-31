09:51, 31 мая 2026

В Госдуме допустили снижение ставки ЦБ до 13,5 процента

Иван Потапов
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На заседании директоров 14 июня Центральный банк (ЦБ) России может снизить ключевую ставку с 14,5 до 13,5 процента, допустил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаю, что на ближайшем заседании, оно состоится в 20-х числах июня, ключевая ставка будет снижена на 1 процентный пункт», — сказал парламентарий.

По его словам, для подобного снижения ставки у ЦБ есть все основания, поскольку «сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться».

Ранее руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист сообщил «Ленте.ру», что к концу 2026 года ключевая ставка в России снизится до 12-14 процентов.

Также в мае регулятор в своем Telegram-канале заявил, что ЦБ работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции.

