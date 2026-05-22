Предсказан размер ключевой ставки в России к концу года

К концу 2026 года ключевая ставка в России снизится до 12-14 процентов. Пределы смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) предсказал для «Ленты.ру» руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходность УК «Альфа Капитал» Евгений Жорнист.

По итогам заседания 24 апреля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения ДКП. Решение ЦБ стало ожидаемым, к такому выводу склонялось большинство аналитиков. Они указывали, что остановить смягчение ДКП не позволяет замершая в последнее время инфляция, а увеличить шаг — неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке.

«ЦБ по-прежнему исходит из того, что экономика постепенно возвращается к более сбалансированным темпам роста: деловая активность охлаждается, напряженность на рынке труда снижается, а инфляция после всплеска в начале года замедляется. С учетом исключения разовых факторов устойчивый уровень инфляции сейчас оценивается в диапазоне 4-5 процентов в годовом выражении. Прогноз по инфляции на 2026 год регулятор сохранил на уровне 4,5–5,5 процента», — пояснил Жорнист.

От хода валютных операций Минфина и возможных изменений бюджетного правила будет зависеть дальнейшая траектория инфляции и процентных ставок. Если корректировка бюджетного правила будет сопровождаться снижением расходов, это ослабит бюджетный импульс и даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки. Если же расходы останутся высокими, инфляционные риски могут усилиться через рост объема заимствований. Пока Минфин официально не представил обновленные параметры, ЦБ сохраняет прежний подход и не меняет сигнал по ставке.

«Отдельный акцент в релизе был сделан на внешних условиях. Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило неопределенность и подтолкнуло вверх нефтяные цены. Регулятор отдельно отметил риски ускорения мировой инфляции. Однако для российской экономики эффект от дорогой нефти пока скорее позитивный: высокие нефтяные цены поддерживают рубль и бюджетные доходы, что в значительной степени компенсирует потенциальное давление со стороны импортной инфляции», — полагает эксперт.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что российская экономика сталкивается с существенным ростом проинфляционных рисков. По ее словам, такой рост обеспечили возможные изменения в бюджетной политике, которые могут привести к увеличению дефицита бюджета, а также конфликт на Ближнем Востоке.