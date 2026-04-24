15:23, 24 апреля 2026

Набиуллина рассказала о нарастающих проинфляционных рисках

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о существенном росте проинфляционных рисков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Российская экономика сталкивается с существенным ростом проинфляционных рисков. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, где было принято решение снизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, такой рост обеспечили возможные изменения в бюджетной политике, которые в силах привести к увеличению дефицита бюджета, а также конфликт на Ближнем Востоке. Операция Израиля и США в Иране способствует замедлению мирового роста, что ударит по отечественным экспортерам.

Набиуллина подчеркнула, что если конфликт затянется, то негативные эффекты для отечественной экономики будут только возрастать.

Таким образом председатель ЦБ фактически ответила на усилившиеся призывы быстрее снижать ключевую ставку из-за сложной ситуации в национальной экономике. Например, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предлагал опустить ее сразу на 1,5 процентных пункта, до 13,5 процента.

Между тем в обновленном среднесрочном прогнозе регулятора ожидания по средней ключевой ставке в 2026-м и 2027 годах ухудшились — с 13,5-14,5 процента и 8-9 процентов до 14-14,5 процента и 8-10 процентов.

