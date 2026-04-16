Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 16 апреля 2026Экономика

Необходимость более быстрого снижения ключевой ставки связали с ситуацией в экономике

Аксаков: Ключевую ставку ЦБ РФ нужно снизить 24 апреля до 13,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банку России на следующей неделе нужно снизить ключевую ставку как минимум на полтора процентных пункта (п.п.), то есть до 13,5 процента, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

Тезис о том, что регулятор обязан поступить именно так, депутат связал с наблюдающимися в РФ падением ВВП, замедлением инфляции и новым укреплением курса рубля.

Центробанк с июня 2025 года снизил ключевую ставку с 21 до 15 процентов, опустив ее в марте еще на 0,5 п.п. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшее снижение показателя не будет автоматическим, поскольку из-за неопределенности, связанной с усилением инфляционного давления в связи с остановкой поставок сырья с Ближнего Востока и уточнения параметров бюджетной политики, для анализа может потребоваться время.

По поводу темпов дальнейшего снижения ставки сейчас звучат различные мнения. Тем временем власти, как отметили в Кремле, обсуждают предложения, связанные с возвращением к росту ВВП. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике не соответствует прогнозам не только аналитиков, но и кабмина с ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok