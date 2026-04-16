Необходимость более быстрого снижения ключевой ставки связали с ситуацией в экономике

Аксаков: Ключевую ставку ЦБ РФ нужно снизить 24 апреля до 13,5 %

Банку России на следующей неделе нужно снизить ключевую ставку как минимум на полтора процентных пункта (п.п.), то есть до 13,5 процента, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

Тезис о том, что регулятор обязан поступить именно так, депутат связал с наблюдающимися в РФ падением ВВП, замедлением инфляции и новым укреплением курса рубля.

Центробанк с июня 2025 года снизил ключевую ставку с 21 до 15 процентов, опустив ее в марте еще на 0,5 п.п. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшее снижение показателя не будет автоматическим, поскольку из-за неопределенности, связанной с усилением инфляционного давления в связи с остановкой поставок сырья с Ближнего Востока и уточнения параметров бюджетной политики, для анализа может потребоваться время.

По поводу темпов дальнейшего снижения ставки сейчас звучат различные мнения. Тем временем власти, как отметили в Кремле, обсуждают предложения, связанные с возвращением к росту ВВП. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике не соответствует прогнозам не только аналитиков, но и кабмина с ЦБ.

