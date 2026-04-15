14:02, 15 апреля 2026Экономика

Центробанк призвали не разевать варежку в вопросах снижения ключевой ставки

Аналитик Голубовский: Предпосылки снижать ключевую ставку в России есть
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Предпосылки снижать ключевую ставку в России есть, и Центробанку (ЦБ) не нужно разевать варежку. С таким призывом выступил эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский, его слова приводит НСН.

По мнению эксперта, в ближайшее время регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП). Снижать ключевую ставку будут постепенно, по 0,5 процентного пункта за раз вплоть до осени.

«Предпосылки для снижения есть, просто не надо разевать варежку. На самом деле изменчивая инфляция — это плохо, но если она у вас стабильно высокая, но предсказуемая, при этом у вас реальная ставка низкая и отрицательная, — это очень хороший вариант, который у нас был в начале нулевых. Это было время очень высоких темпов экономического роста», — рассказал он.

Как заявил Голубовский, стоит учитывать текущий курс национальной валюты — укрепление рубля «опять сожрет всю прибыль», поэтому денежную политику необходимо смягчать.

Экономист Александр Разуваев ранее допустил, что на ближайшем заседании руководство регулятора понизит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с нынешних 15 до 14,5 процента годовых. «Центробанк станет показывать тренд в пользу снижения», — ожидает Разуваев. Подобный тренд, добавил он, с большой долей вероятности, сохранится до конца года.

