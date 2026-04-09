Перспективы ключевой ставки в России оценили

Аналитик Разуваев: ЦБ снизит ключевую ставку в апреле до 14,5 процента годовых

По итогам апрельского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) продолжит тренд на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал экономист Александр Разуваев, его слова приводит «Ридус».

Эксперт полагает, что на ближайшем заседании руководство регулятора понизит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с нынешних 15 до 14,5 процента годовых. «Центробанк станет показывать тренд в пользу снижения», — ожидает Разуваев.

Подобный тренд, добавил он, с большой долей вероятности, сохранится до конца года. Такой стратегии поспособствует в том числе падение российской экономики в январе. Еще одним фактором может стать постепенное замедление инфляции после разгона цен в начале года, вызванного повышением НДС, констатировал Разуваев.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил о двух возможных решениях по ключевой ставке на апрельском заседании. По его словам, руководство регулятора рассматривает возможность как снижения, так и сохранения планки на нынешнем уровне. Вполне вероятно, заключил Тремасов, что Банк России возьмет паузу в смягчении ДКП.