Перспективы ключевой ставки в России оценили

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 9 апреля 2026Экономика

Аналитик Разуваев: ЦБ снизит ключевую ставку в апреле до 14,5 процента годовых
По итогам апрельского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) продолжит тренд на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал экономист Александр Разуваев, его слова приводит «Ридус».

Эксперт полагает, что на ближайшем заседании руководство регулятора понизит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с нынешних 15 до 14,5 процента годовых. «Центробанк станет показывать тренд в пользу снижения», — ожидает Разуваев.

Подобный тренд, добавил он, с большой долей вероятности, сохранится до конца года. Такой стратегии поспособствует в том числе падение российской экономики в январе. Еще одним фактором может стать постепенное замедление инфляции после разгона цен в начале года, вызванного повышением НДС, констатировал Разуваев.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил о двух возможных решениях по ключевой ставке на апрельском заседании. По его словам, руководство регулятора рассматривает возможность как снижения, так и сохранения планки на нынешнем уровне. Вполне вероятно, заключил Тремасов, что Банк России возьмет паузу в смягчении ДКП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok