ЦБ заявил о возможной паузе в дальнейшем снижении ключевой ставки

Тремасов: ЦБ может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки

Центробанк России на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть как возможность дальшейшего снижения ключевой ставки, так и взять паузу, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, регулятор оценит целесообразность дальнейшего понижения ставки.

«Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», — предупредил он.

20 марта Банк России уменьшил ключевую ставку до минимума с 2023 года — с 15,5 до 15 процентов годовых. В марте 2025 года показатель оставался на рекордном уровне 21 процент.