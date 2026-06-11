Телеведущий Леонид Якубович признался в любви к готовке

Телеведущий Леонид Якубович признался в любви к готовке в интервью журналу «Телепрограмма».

Ведущему «Поля чудес» задали вопрос, есть ли в их семье какие-либо традиции. «Все праздники мы проводим в кругу семьи. У нас лишних не бывает. И тогда мы готовим с женой. Иногда я готовлю сам. Это совершенно отдельное хобби», — рассказал Якубович.

По его словам, он встал к плите примерно в восьмилетнем возрасте и много лет собирал рецепты различных блюд. Телеведущий добавил, что чувствует себя счастливым, когда семья собирается за столом.

Дочь Якубовича Варвара отметила, что лучше всего у отца получается готовить гороховый суп и кролика в сметане. Сам он считает, что ему удаются любые блюда, кроме рецептов с тестом. «В принципе можно приготовить все что угодно», — заключил ведущий.

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