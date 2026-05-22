23:03, 22 мая 2026

Российская актриса сравнила свой быт с жизнью одинокого волка

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Звезда фильмов «Пророк. История Александра Пушкина», «Елки-11» и сериала «Фишер. Затмение» Алена Долголенко сравнила свой быт с жизнью одинокого волка в интервью журналу WomanHit.

Актриса призналась, что ей приятнее находиться наедине с собой, имея личное пространство, чем в компании людей.
«Я — одиночка, вот снимаю квартиру недалеко от МХТ, и мне там хорошо одной. Когда училась и жила с сокурсницами — это было буквально невыносимо. (...) Понимаете, у меня есть какие-то бытовые привычки одинокого волка, которые не готова менять», — рассказала она. Среди таких привычек Долголенко выделила сон в тишине, полное отсутствие готовки и использование пластиковой посуды для приема пищи.

«Я ем из пластика, потому что терпеть не могу мыть посуду. (...) Умею (готовить), но не трачу на это время — пользуюсь доставкой. Заказываю в здоровом питании рацион на месяц, и они мне его привозят каждые два дня. Так что пока ограждаю себя от быта, при том, что дома у меня уютно, и это важно», — отметила 22-летняя артистка.

Долголенко сообщила, что в будущем хотела бы обзавестись двухэтажными апартаментами с высокими потолками и открытой террасой в пределах Садового кольца, однако уточнила, что в ближайшее время «вить гнездо» не планирует.

Ранее актер Федор Федотов, напротив, назвал себя «хозяйственным пареньком».

