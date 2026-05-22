Небензя: Несколько стран Запада являются основными поставщиками оружия Украине

Несколько стран Запада являются основными поставщиками оружия Украине и не скрывают этого. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом», — высказался Небензя.

22 мая так называемая Евротройка (Великобритания, Франция и Германия) решила в ближайшее время усилить поддержку Украины.