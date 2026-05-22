На Украине отвергли условия Мерца для вступления страны в ЕС

Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно вступления Украины в ЕС в ограниченном формате является неприемлемым для президента республики Владимира Зеленского. Идею властей Германии отвергла экс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, выразив свое мнение в соцсети Х.

«Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов. Зеленский неоднократно заявлял, что ему не нужно "второсортное" членство в ЕС», — указала Мендель.

Она также отметила, что «политический флирт» Мерца с Киевом еще ощутимее ударит по рейтингам канцлера ФРГ.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.