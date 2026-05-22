Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 22 мая 2026Бывший СССР

На Украине отвергли условия Мерца для вступления страны в ЕС

Мендель: Предложение Мерца о членстве Украины в ЕС неприемлемо для Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно вступления Украины в ЕС в ограниченном формате является неприемлемым для президента республики Владимира Зеленского. Идею властей Германии отвергла экс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, выразив свое мнение в соцсети Х.

«Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов. Зеленский неоднократно заявлял, что ему не нужно "второсортное" членство в ЕС», — указала Мендель.

Она также отметила, что «политический флирт» Мерца с Киевом еще ощутимее ударит по рейтингам канцлера ФРГ.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе

    В России сделали неутешительное заявление о Зеленском

    Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

    Европейские страны увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

    В России назвали ответственных за эскалацию украинского конфликта

    Разгром бронированного канадца ВСУ в зоне СВО попал на видео

    Канадцы решили разделить страну

    Западный профессор раскритиковал дерзкий шаг НАТО против России

    Небензя пристыдил западных членов СБ ООН

    Зеленский рассказал об ожиданиях от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok