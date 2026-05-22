В двух российских городах объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена вечером 22 мая в двух российских черноморских городах: Новороссийске и Геленджике. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах главы населенных пунктов Андрей Кравченко и Алексей Богодистов.

До этого Кравченко сообщал об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также о перекрытии движения транспорта из-за вражеского налета.

Сирены системы оповещения из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также звучат в Анапе. Об этом объявили в Telegram-канале мэрии города-курорта.

Ранее ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Севастополь. Глава города-героя Михаил Развожаев раскрыл подробности работы российских военных.