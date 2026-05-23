Разгром бронированного канадца ВСУ в зоне СВО попал на видео

ГВ «Север» показала разгром канадской бронемашины в Волчанском районе

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео мощный разгром канадской бронированной машины Roshel Senator, находящейся в пользовании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами из Волчанского района «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео зафиксирована попытка противника перебросить живую силу через Великий Бурлук и окрестности села Бузово в направлении своих передовых позиций на севере Волчанского района.

Однако данный участок местности находится под контролем операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Севера». В результате, бойцы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «северян» нанесли четкий удар и остановили врага.

Ранее дроноводы ГВ «Север» показали зачистку села Большая Рыбица в Сумской области.