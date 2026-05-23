00:51, 23 мая 2026Мир

Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

Зампостпреда США Брюс: Конфликт на Украине должен быть немедленно прекращен
Марина Совина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Украинский конфликт должен быть немедленно прекращен. К такому выводу пришла заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совбеза, пишет РИА Новости.

«Смерть и разрушения должны быть немедленно прекращены», — подчеркнула она на заседании, посвященном удару ВСУ по колледжу в ЛНР.

Представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что с нынешними украинскими властями невозможно договариваться. По его словам, РФ располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России атаку украинских военных на Старобельский педагогический колледж в Луганской Народной Республике. Путин также попросил участников совещания дать свои оценки или предложения по этой теме.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.

