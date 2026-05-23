Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
01:22, 23 мая 2026Спорт

Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу

Макрона освистали перед началом финального матча Кубка Франции по футболу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали перед началом финального матча Кубка страны по футболу между «Лансом» и «Ниццей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RMC Sport.

Политик поприветствовал игроков на поле впервые с 2022 года. Отмечается, что в трех предыдущих розыгрышах Макрон пожимал руку финалистам в тоннеле стадиона, чтобы избежать свиста и неодобрительных возгласов со стороны болельщиков.

Ранее Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию во время выступления на сессии по культуре саммита «Африка вперед» в Найроби. Французский лидер заявил о неуважении и предложил желающим разговаривать на личные темы выйти на улицу или переместиться в кабинеты для двухсторонних встреч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по территории российской школы

    В российском городе обломки БПЛА повредили хозпостройки

    Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

    Больше 15 человек пострадали из-за взрыва на барже

    На нефтебазе произошел пожар после падения обломков БПЛА

    В США выступили с заявлением о наступлении Украины

    Ряд улиц в Москве перекроют 23 мая из-за полумарафона

    Австрийский космонавт рассказал о приглашении вдовы Гагарина на танец

    Постпреда Украины при ООН пригласили в Россию

    Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok