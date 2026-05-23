02:07, 23 мая 2026Россия

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

ОШ Краснодарского края: При атаке ВСУ на Новороссийск пострадали два человека
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Новороссийск. В официальном Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края рассказали о пострадавших в результате падения обломков беспилотников.

На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которые находились на улице. Их госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

В результате вражеской атаки на Новороссийск также произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелись несколько технических и административных зданий.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов рассказал об ударе ВСУ по территории общеобразовательной школы № 5.

