Стало известно об изменении подхода к Украине в Европе

El Pais: Поляки начали обвинять украинцев во всех бедах, происходящих в стране

С начала специальной военной операции в 2022 году отношение жителей Польши к украинцам заметно ухудшилось, на фоне чего Варшава стала пересматривать свою политику в отношении киевских властей. Об этом пишет испанское издание El Pais.

«За четыре года демонстрации поддержки и солидарности поляков с Украиной в значительной части общества превратились в антиукраинский нарратив», — отмечает издание. Также указывается, что со временем среди поляков появились те, кто винит во всех бедах, происходящих в стране, украинцев.

Автор статьи считает, что главной причиной ухудшения отношений стали исторические споры вокруг Волынской резни, которая остается самым чувствительным вопросом между двумя странами. По ее мнению, именно это во многом влияет на снижение поддержки со стороны Варшавы.

Ранее власти Польши отменили выплаты на детей более 150 тысяч беженцев с Украины.