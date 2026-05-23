03:07, 23 мая 2026

Украинские БПЛА обесточили реанимацию в стране НАТО

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало причиной отключения электричества в реанимации в больнице Латвии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергея Васильева.

«(Местные жители — прим. «Ленты.ру») дозвонились с криками, в панике… Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», — рассказал Васильев.

Васильев также подчеркнул, что местные власти практически не беспокоятся о том, как обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений, из-за чего их питают электричеством по остаточному принципу.

В свою очередь, к военным объектам НАТО отношение совершенно другое — для них предусмотрены резервные источники энергии.

Ранее же власти Риги заявили о том, что в городе отсутствуют убежища, но они их планируют организовать.

Жители же Латвии «кроют матом» правительство своей страны за падающие на территории республики украинские беспилотные летательные аппараты.

