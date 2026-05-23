03:10, 23 мая 2026

Россиян предупредили об опасности любимой миллионами привычки чаепития

Врач Симаков заявил, что пить чай с сушками и баранками вредно для зубов и ЖКТ
Марина Совина

Привычка пить чай с сушками, баранками и сухарями, знакомая многим россиянам с детства, может иметь неожиданные последствия для здоровья. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Пить чай с сушками и баранками можно. Более того, многие их как раз размачивают в чае, чтобы смягчить. Какого-то особого вреда нет, но некоторые проблемы на этом фоне себе сделать заработать», — отметил эксперт.

По словам Симакова, в первую очередь такая привычка может сказаться на состоянии зубов. Черный чай со временем способен окрашивать эмаль из-за содержащихся в нем дубильных веществ, которые помогают пигменту закрепляться на поверхности зубов. Особенно заметно это при частом употреблении крепких сортов чая без полоскания рта водой после чаепития.

Эксперт отметил, что дополнительную нагрузку создают и сами сушки с баранками. Твердая сухая пища может быть проблемой для людей со сколами, трещинами эмали, пломбами или повышенной чувствительностью зубов. Именно поэтому многие предпочитают размягчать их в чае.

Он также предупредил, что для желудочно-кишечного тракта риск связан с постоянными перекусами сухими продуктами. Если в рационе мало овощей, фруктов, каш и другой пищи с клетчаткой, а еда запивается только чаем, это может привести к вздутию, тяжести и запорам.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что некоторые напитки и продукты в жару могут усилить обезвоживание и ухудшить самочувствие. Также врач отметил, что в жару могут быть вредными некоторые продукты. По его словам, острая пища усиливает потоотделение, а тяжелая и жирная еда, например фастфуд, создает дополнительную нагрузку на организм.

