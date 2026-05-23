03:27, 23 мая 2026

Ермаку пригрозили тяжелыми последствиями за использование черной магии

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пытаясь использовать черную магию ради власти и устранения конкурентов, экс-глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак рискует навлечь на себя тяжелые последствия. Об этом предупредила индонезийская практик мистических обрядов Ньи Рату Кендари, комментируя информацию, будто украинский чиновник стремился «навести порчу» на политических соперников, передает РИА Новости.

«В индонезийской традиции santet и guna-guna считается, что человек, пытающийся использовать черную магию ради власти или устранения соперников, в первую очередь разрушает собственную духовную защиту», — пригрозила Кендари. Она добавила, что если намерения у ритуалов недобрые, действия продиктованы страхом и завистью — направленное на оппонентов «возвращается к заказчику».

По словам практика, в Индонезии популярны обряды с фото, волосами, землей с кладбища, кровью животных, ночными ритуалами на перекрестках и у баньяновых деревьев, где, согласно приданиям, живут духи.

«Если кто-то действительно пытался обращаться к таким практикам ради политической борьбы, это может обернуться тяжелой кармой, психическими проблемами, постоянным страхом и разрушением отношений», — заключила Кендари.

Ранее стало известно, что Ермак боролся с политическими врагами главы Украины Владимира Зеленского, прибегая к услугам гадалки Вероники Фен-Шуй. В ходе суда следователь зачитал переписку экс-главы ОП Украины с Вероникой.

