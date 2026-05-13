Ермак боролся с врагами Зеленского с помощью гадалки Вероники Фен-Шуй

Ермак планировал атаку на врагов Зеленского вместе с гадалкой Вероникой Фен-Шуй

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак боролся с политическими врагами Владимира Зеленского, прибегая к услугам гадалки Вероники Фен-Шуй. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по коррупционной схеме с участием Ермака, передает в Telegram издание «Страна.ua».

В ходе суда следователь зачитал переписку Ермака с гадалкой, где тот перечислил имена политических оппонентов Зеленского. В список вошли главы антикоррупционных органов и оппозиционные депутаты Верховной Рады. «Я на все готов. Завтра готов», — написал гадалке экс-глава офиса Зеленского.

Отмечается, что для переписки с гадалкой Ермак имел специальный телефон.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.