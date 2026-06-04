Захарова ответила на вопрос о возможных разногласиях Лаврова с Рубио

Захарова: Лавров и Рубио ведут уважительный, профессиональный диалог

Глава МИД России Сергей Лавров уважительно относится к государственному секретарю США Марко Рубио и выстраивает с ним отношения сугубо на профессиональной основе. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я хочу сказать, что это личное отношение выстраивается на профессиональных основах. Дипломатия подразумевает возможность ведения разговора с разными оппонентами, собеседниками, будь то друзья, союзники, партнеры или представители стран, с которыми мы находимся по разные стороны», — ответила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в таком подходе заключается дипломатический стиль. Она также указала на высокий профессионализм Лаврова и его качества как переговорщика.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. По его словам, Вашингтон продолжает продавать Киеву оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), несмотря на участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке.