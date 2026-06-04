Юрист назвал несписываемые при банкротстве долги

Юрист Гонаго: Алименты и компенсации не списываются при банкротстве

Через банкротство нельзя «стереть» вообще все долги — это один из самых устойчивых мифов, и именно он чаще всего вводит людей в заблуждение еще до обращения за юридической помощью, сообщил юрист, руководитель судебно-арбитражной практики и банкротства, гендиректор ООО «Умное право» Дмитрий Гонаго. В беседе с «Лентой.ру» он назвал задолженности, которые нельзя списать при банкротстве.

«Закон работает гораздо жестче, чем многие думают. После завершения процедуры у человека все равно могут остаться алименты, долги по возмещению вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда, задолженность по зарплате и выходным пособиям, а также текущие платежи, которые возникли уже после запуска дела о банкротстве», — поделился эксперт.

Если говорить совсем просто, то банкротство помогает с тяжелой денежной нагрузкой, но не отменяет обязанности перед детьми, работниками и теми, кому был причинен вред Дмитрий Гонаго юрист

Иногда, по словам собеседника «Ленты.ру», не списываются даже вполне обычные долги, такие как кредиты, займы и иные денежные обязательства, если в ходе процедуры выясняется, что должник вел себя недобросовестно, например, скрывал имущество, утаивал доходы, приносил недостоверные документы или изначально вводил кредитора в заблуждение. В такой ситуации вопрос уже не в том, какой именно долг у человека возник, а в том, как он себя вел до банкротства и во время него, пояснил юрист.

Актуальность этой темы подтверждает и статистика, указал Гонаго. Так, по данным Федресурса, в 2025 году банкротами были признаны 568 тысяч граждан и ИП, а почти все судебные процедуры — 97,3 процента инициировали сами должники, рассказал специалист. Это показывает, что банкротство давно перестало быть редким и экзотическим механизмом, а стало массовым способом выхода из долгового кризиса, отметил он. При этом, по статистике завершенных процедур, без освобождения от долгов дело закончилось лишь для 4 938 граждан, так что такие случаи остаются сравнительно редкими, заключил юрист.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал подписчику, который, по его словам, оказался «на дне» из-за долгов и алкоголя, бросить пить и подать на банкротство.

