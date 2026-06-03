Артемий Лебедев дал совет оказавшемуся «на дне» из-за долгов и алкоголя подписчику

Блогер Лебедев посоветовал подписчику с огромными долгами подать на банкротство

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет подписчику, который, по его словам, оказался «на дне» из-за долгов и алкоголя. Рекомендацию зрителю он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик пожаловался Лебедеву на огромные долги перед банками и микрофинансовыми организациями и добавил, что ему каждый день поступают звонки с требованиями немедленно погасить задолженности и сообщения от коллекторов. Зритель добавил, что из-за финансовых проблем он начал регулярно употреблять алкоголь и оказался «на дне».

Лебедев призвал автора письма в первую очередь перестать употреблять алкоголь и брать в долг, чтобы не усугублять тяжелое положение. «Если вы набрали реально *** сколько кредитов, если там сумма абсолютно неподъемная, я советую бросить пить и подать на банкротство. Слава богу, у нас в России это делать разрешается», — посоветовал дизайнер.

Ранее блогер обратился к 22-летнему подписчику, зарабатывающему миллионы рублей в месяц и при этом уставшему от жизни. Он призвал молодого человека отправиться пешком на Байкал.