ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:05, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет оказавшемуся «на дне» из-за долгов и алкоголя подписчику

Блогер Лебедев посоветовал подписчику с огромными долгами подать на банкротство
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет подписчику, который, по его словам, оказался «на дне» из-за долгов и алкоголя. Рекомендацию зрителю он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик пожаловался Лебедеву на огромные долги перед банками и микрофинансовыми организациями и добавил, что ему каждый день поступают звонки с требованиями немедленно погасить задолженности и сообщения от коллекторов. Зритель добавил, что из-за финансовых проблем он начал регулярно употреблять алкоголь и оказался «на дне».

Лебедев призвал автора письма в первую очередь перестать употреблять алкоголь и брать в долг, чтобы не усугублять тяжелое положение. «Если вы набрали реально *** сколько кредитов, если там сумма абсолютно неподъемная, я советую бросить пить и подать на банкротство. Слава богу, у нас в России это делать разрешается», — посоветовал дизайнер.

Ранее блогер обратился к 22-летнему подписчику, зарабатывающему миллионы рублей в месяц и при этом уставшему от жизни. Он призвал молодого человека отправиться пешком на Байкал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал атаку на Петербург

    В Подмосковье задержали обещавших вернуть участника СВО из плена аферистов

    Назван самый популярный среди россиян вид квартир

    Раскрыта цель смертельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Минфин России удвоит закупки валюты

    Раскрыто число удаленных с ЕГЭ российских школьников

    Влияние санкций на защиту от БПЛА оценили

    Монсон рассказал о подготовке к бою с Емельяненко по правилам бокса

    Названа главная ошибка при лечении простуды

    Зеленский установил жесткий дедлайн на контракт по Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok