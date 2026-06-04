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06:01, 4 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал провоцирующие инфаркт привычки

Врач Исмаилов: Плохие привычки перегружают сердце и приводят к инфаркту
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Часто риск инфаркта формируется постепенно: через привычки, которые день за днем перегружают сердце, повреждают сосуды и нарушают обмен веществ, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

По словам невролога, одна из самых опасных привычек — курение. Он объяснил, что никотин вызывает спазм сосудов, повышает давление, повреждает сосудистую стенку и ускоряет атеросклероз. По его словам, сосуды быстрее «стареют», становятся более уязвимыми, и риск сердечно-сосудистой катастрофы растет.

«Вторая привычка — игнорировать давление. Многие годами живут с гипертонией, принимают препараты нерегулярно или отменяют их, когда «стало лучше». Но высокое давление может долго не ощущаться, при этом каждый день перегружает сердце, мозг и сосуды. Третья проблема — малоподвижный образ жизни. Опасен не только полный отказ от физической активности, но и формат: всю неделю сидеть, а потом резко дать себе тяжелую нагрузку в спортзале, на даче или в бане. Сердцу нужна регулярная, умеренная, а не внезапная героическая нагрузка», — объяснил врач.

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К провоцирующим привычкам Исмаилов также отнес переедание, избыток соли, жирной и жареной пищи, поздние плотные ужины, злоупотребление алкоголем, хронический недосып и жизнь в постоянном стрессе. Все это постепенно ведет к ожирению, диабету, нарушению холестерина, гипертонии и поражению сосудов, подчеркнул эксперт.

«Отдельно хочу подчеркнуть: опасная привычка — терпеть симптомы. Давящая боль или жжение за грудиной, нехватка воздуха, холодный пот, резкая слабость, боль с отдачей в руку, спину, шею или нижнюю челюсть — это не повод ждать, пить «что-нибудь от сердца» и надеяться, что пройдет. В такой ситуации нужно вызывать скорую», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что снижение плотности костей связано с ухудшением когнитивных функций. Одним из ключевых факторов ученые называют нарушение баланса между образованием и разрушением костной ткани.

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